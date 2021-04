Tras la entrevista de Rocío Carrasco en directo en plató, ‘Sálvame’ nos muestra las primeras imágenes de su hija, Rocío Flores. Apenas hemos podido verla ya que ha salido a la calle tapada no solo con la mascarilla, también con una gorra y se negaba a contestar: “No tengo nada que decir”.

“Buenos días, Rocío”, saludaba Kike Calleja a Rocío Flores pero ella bromeaba: “Buenas tardes ya”. Rocío no nos dejaba ver sus gestos y se apresuraba en su camino hasta el colegio. “Voy a recoger a mi hermana y me gustaría que me respetaseis eso… mientras vaya con la niña”, explicaba Rocío para evitar las preguntas cuando fuera en compañía de su hermana menor.