Kiko Matamoros ha llamado a Carmen Borrego "envidiosa", "mala hermana" y "mala hija". "Para ser todo eso tendría que ser una mala persona que no me lo considero. Nunca he sido una mala hermana, ni una mala hija, pero me empieza a importar bastante poco lo que diga Matamoros. No me he puesto ninguna medalla, no he dicho anda en contra de mi hermana. Ella ha estado al tanto de todo lo que ha pasado allí. Está siendo una mudanza muy complicada", se ha defendido la tertuliana.