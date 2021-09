Carmen Borrego, sobre la reacción que tuvo Terelu en el plató de ‘Secret story’: “Me parece mal que no me hiciera un guiño y me mirara”

“Terelu está enfadada" , desvelaba Carmen Borrego en el plató de 'Sálvame', está muy molesta por lo que dijo de Alejandra, "le pido disculpas, pero no lo he hecho con esa intención”, explicaba. Después hubo un intento de reconciliación en el plató de 'Secret story' pero ni la miró a la cara.

Llevaban varios días sin hablarse, y justo este martes 14 de septiembre Terelu iba a estar en el plató de 'Secret story' a partir de las 20.00 horas para comentar el reality. Y nuestro Bigote Arrocet quiso hablar con ella en pleno directo de 'Sálvame', pero a Terelu este asalto no le gustó mucho, que sin quitarse la mascarilla no quiso decirle nada.

Sobre el tenso reencuentro, "a mí me parece mal, ella que sabe mucho más de televisión que yo, voy yo y que no haga un guiño y me mire", ha asegurado. No lo entiende.