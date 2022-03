El colaborador se ha quedado en shock cuando ha escuchado a la invitada decir esto. Él lo niega categóricamente. Supuestamente, esto sucedió hace mucho tiempo, cuando aún no existía Instagram. Habrían tonteado a través de Twitter, pero el paparazzi responde: “En la vida he tenido yo contacto con nadie a través de las redes sociales”.

Chabeli asegura no llegaron a tener nada íntimo, pero confiesa que hubo cierto tonteo. De hecho, no quedaron en persona porque ella no quiso, porque él habría insistido en varias ocasiones. Para demostrar que dice la verdad, dice que sería capaz de someterse al polígrafo de Conchita de manera gratuita.