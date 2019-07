Chelo Gª Cortés incendia el plató con su entrevista en 'Lecturas': “Si Hacienda no me ha hundido, ‘Sálvame’ tampoco”

“Si Hacienda no me ha hundido, ‘Sálvame’ tampoco”, así de rotunda es Chelo Gª Cortés en la exclusiva que da junto a su mujer en la revista ‘Lecturas’. A pocos días de regresar a ‘Sálvame’ tras su experiencia en ‘Supervivientes’, la colaboradora enciende a sus compañeros y su mujer echa más leña al fuego refiriéndose a los colaboradores como “esa gente que no puede dormir por la noche”.