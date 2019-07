Los frentes que Chelo Gª Cortés se va a encontrar en 'Sálvame': De Patiño a Mila pasando por Gema

Mila Ximénez desveló que se siente "estafada emocionalmente" por Chelo Gª Cortés

María Patiño: "Valor es mirar a la gente a la cara y decir lo que piensas"

Gema López: "Es la Chelo de siempre que se atreve con las de siempre"

Chelo Gª Cortés ha pasado 11 semanas en 'Supervivientes' y vuelve cambiada. Eso cuenta ella misma y es que se marchó "dolida" con algunas personas en particular y con 'Sálvame' en general pero ¿Qué frentes le esperan en el programa?

Sus problemas económicos

Que Chelo Gª Cortés tiene problemas económicos es conocido por todos, lo que no sabíamos es quién le ha ayudado a sobrellevarlo. Al parecer, le pidió dinero a Mila y ella se lo prestó, además de preocuparse por su situación. Por eso, no entendía que su muejr, Marta, pareciera ajena a los problemas de su pareja: "Yo sí me he ocupado. Si tu mujer tiene un problema ponte a currar y no la tengas aquí disfrazándose mientras tú paseas a Maggy".

El motivo del enfado

Pero ¿Por qué está enfadada Mila con Chelo? El préstamo es el origen del conflicto, pero no el motivo. Chelo no le había contado nada a Marta pero, temiendo que Mila se lo dijera en directo durante una entrevista en el 'Deluxe', se adelantó y se lo explicó antes. Esto hirió profundamente a Mila, que acusó la desconfianza de su compañera.

El conflicto que ocasionó entre Mila y Gema López

Y este conflicto le ocasionó otro con Gema López. La periodista no entendía la vehemencia de Mila contra la mujer de Chelo si, en realidad, Chelo ya no le importa y este comentario derivó en un enfrentamiento que Mila zanjó diciendo: "No nos soportamos y vamos a dejar de disimular".

La polémica alcanza a María Patiño

Y la polémica se extendió también hasta María Patiño, que defendía a su amiga diciendo a Mila que Chelo no debe pagar los "platos rotos" de su mujer.

Gema se fue de plató por defender a Chelo

Chelo Gª Cortés se enfadó (y mucho) en Honduras. El motivo era que su mujer no le había visitado y reclamaba, a gritos, igualdad entre concursantes. Sin embargo, el motivo de la ausencia de Marta no era la desigualdad, sino que ella no había aceptado las condiciones que le había propuesto la organización para viajar.

Jorge Javier Vázquez no entendía la actitud de Chelo porque ella sabe cómo funciona la televisión, Gema López la defendía y su diferencia de opiniones generaba un conflicto que acababa con la colaboradora fuera de plató.

Ahora, todo ha cambiado

Sin embargo, Chelo se ha mostrado muy distante con 'Sálvame' en general durante su participación en 'Supervivientes'. No ha habido apenas alusiones a sus compañeros y, ya expulsada, confesó que a quien más ha echado de menos es a Belén Esteban y a quien menos a sus amigas, Gema López y María Patiño. Además, se adelantaba a las críticas de, quienes cree, no tienen "valor" suficiente para participar en el reality como ella.

Las aludidas respondieron alto y claro: “Ni me sorprende ni me duele”, decía Gema López. La colaboradora no se cree eso de la "nueva" Chelo García Cortés y es que cree que viene "la de siempre" que se atreve solo "con las de siempre". Además, expresaba su deseo de que vea que su defensa le ha costado un agrio conflicto con Mila Ximénez y una salida de plató tras un desacuerdo con Jorge Javier Vázquez.