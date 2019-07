Kiko Hernández, a Chelo García Cortés: “Has sido la gran pelota de Isabel Pantoja, estar con ella te ha jorobado el concurso”

Tras ver un vídeo resumen de todas las lindezas que Kiko Hernández había dicho de ella durante su paso por ‘Supervivientes’, Chelo ha conseguido dejar a Kiko con muy pocos argumentos porque ha aceptado las críticas: “Si no le he gustado en mi paso por Supervivientes, no le voy a rebatir. Yo estoy contenta con lo que he hecho en mis 10 semanas de concurso… La mejor parte de mi concurso fue el último cuando me voy al Palafito ”.

Con las críticas reconocidas, Kiko ha sacado el tema del servilismo a Pantoja y Chelo le ha aclarado que las cosas no eran como se han visto: “Yo la he ayudado a ponerse las zapatillas, Isabel tenía las rodillas totalmente destrozadas, la he ayudado en momento complicados igual que ella me ha ayudado a mí. No me considero ni criada ni mayordomo de nadie… No vengo con miedo, vengo con dolor. El concurso me ha servido para ser crítica conmigo misma y sé lo que he hecho mal en mi trabajo… Sabía que mi relación con Isabel Pantoja se iba a mirar en mi programa con lupa”. Sin embargo Hernández tenía claro que a pelota no le ganaba nadie: “Has sido la gran pelota de Isabel Pantoja, estar con ella te ha jorobado el concurso”.