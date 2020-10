La reacción de Paz Padilla al ver el saldo de las cuentas bancarias de Chelo Gª Cortés: “Estoy afectada”

Finalmente, aceptaba enseñárselo a Paz Padilla y la cara de la presentadora lo decía todo. Paz cerraba los ojos, se negaba a decir lo que había visto en directo y parecía emocionarse. “¡Ay qué cara de pena!”, apreciaba Laura Fa y Paz decía: “Se planta Chelo, no lo voy a decir”.

Eso sí, Chelo dejaba claro que tenía poco dinero pero que no está en números rojos y, por lo tanto, no debe dinero. La presentadora no nos contaba nada pero cuando sus compañeros le preguntaban si su saldo justificaba su paso por el programa, ella asentía: “Ella quiere dinero porque tiene que vivir, vivir”.