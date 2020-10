Jorge Javier Vázquez y María Patiño resuelven sus problemas: “La sangre ha llegado al río, pero se ha reconducido”

Las bromas que Jorge Javier Vázquez hizo sobre ‘Socialité’ no le gustaron ni un pelo a María Patiño, que ya estaba enfadada porque el programa había propuesto a Chelo Gª Cortés que la sustituyera al frente del espacio un día.

Pasado el fin de semana, la colaboradora nos ha confesado que no quería ir a trabajar, pero el director le ha hecho reaccionar, ha acudido y además ha resuelto sus problemas con Jorge Javier.

“Yo pasé por varias etapas, hubo cosas que me enfadaron mucho”, confesaba Jorge Javier, pero luego reflexionó: “Cuando una persona no está bien no puedes medirte de igual a igual, lo que intenté fue comprender cómo estaba”.