María Patiño se confiesa: "Cuando me he levantado no quería venir a trabajar"

Tras un conflicto con Jorge Javier Vázquez, la colaboradora confesó estar pasando por un bajón

Todo empezó por una prueba de 'Quiero dinero', espacio que retó a Chelo Gª Cortés a presentar un día 'Socialité' en sustitución de su amiga. Las bromas de Jorge Javier Vázquez al respecto hirieron y enfadaron a María, que se enfrentó a él. Pasado el conflicto, los presentadores se encontraron en el 'Deluxe' y ella confesó estar pasando por un mal momento.

Pasado el fin de semana, María Patiño se ve a sí misma “frágil” y “vulnerable”. No se avergüenza de lo que pasó pero sí que, tras reflexionar, cree que hubiera hecho ciertas cosas de otro modo: “Pero no me voy a sentir mal”.

Para la colaboradora, el trabajo siempre ha sido su “tabla de salvación” pero le ha pasado algo que, en todos sus años de profesión, solo le había ocurrido una vez hace tiempo: “Esta mañana cuando me he levantado no quería venir a trabajar, pero he hablado con Alberto y me ha dicho algo que me ha hecho reaccionar, que hay mucha gente jorobada ahora”.

En concreto, es la segunda vez que le pasa en 25 años y la primera fue durante sus principios, momento en el que tuvo ayuda de Ana Rosa Quintana: “Nunca olvidaré lo bien que se portó conmigo y en esta ocasión lo mismo”.

Ahora llega el momento de resolver sus problemas, circunstancias que no tienen nada que ver con el trabajo: “He ido poniendo parches, me he aislado de gente… soy solitaria pero tengo que decir que la reacción de la gente ahora… hay veces que necesitas que te digan ‘te quiero’ y esa reacción la hubo”.

Pero ¿Por qué tiene tanto miedo a quedarse sin trabajo? María nos ha explicado que hace años, cuando era más joven y se quedó embarazada, compartía piso y tuvo que mudarse y preparar su casa para su nueva vida y tuvo que pedir ayuda.