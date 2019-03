La ex de Marta Roca dice que Chelo Gª Cortés rompió su relación y ella se defiende: “Yo no robo parejas”

Apenas 24 horas después de que dejara de ser anónima con unas románticas fotos en la playa surge el primer testimonio sobre la mujer de Chelo García Cortés. María asegura que mantenía una relación con Marta en el momento en que conoció a la periodista y que la misma Chelo le llamó para dar por zanjado todo: “Chelo, la capitana me dijo, ‘te pido que no te acerques porque somos pareja’, me dejó muy trastocada”.