Chelo García Cortés arremete contra sus compañeros de 'Sálvame': "Que hagan lo que les dé la gana"

Durante el reality, la exsuperviviente hizo un comentario que no le gustó nada a sus compañeras Gema y María, sin embargo, a su salida, Chelo les pidió perdón e intentó hablar con ellas: "Yo me fui de una manera, con Gema ya he hablado, le he pedido disculpas, me falta hablar con María, que no me ha contestado al WhatsApp, pero les tengo que pedir perdón".