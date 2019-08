Tremenda bronca entre Víctor Sandoval y Chelo García Cortés: "Estoy harto que me digas que no puedo opinar porque me demandas, pues demándame"

Víctor ha confesado que está harto de Chelo y Nuria Marín le ha preguntado a qué se debe. El colaborador le ha contestado que como hable más de Marta, Chelo lo demanda: "Eso no es cierto, le he dicho que deje de hablar, que deje de comparar a Marta con Nacho Polo porque no le llega ni a la suela del zapato", ha respondido Chelo. Víctor, muy alterado le ha dicho que está abducida como estaba él con su exmarido: "La vida de Marta me importa un bledo. Meto a Marta que es la que no ha ido a verte y te ha hecho un desprecio muy grande como me hizo a mí mi exmarido, igual".