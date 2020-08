Cristian Suescun se la devuelve a Maite Galdeano: "Regalo madre al instante"

Maite Galdeano visitó ‘Sálvame’ con un enorme cartel. A modo de los ‘compro oro’, Maite proclamaba que regalaba a su hijo porque ya no lo aguantaba más y ahora es Cristian el que lo hace.

A Maite no le gusta que su hijo no trabaje, que no ahorre, que salga de fiesta con sus amigos… y hasta se dispuso a echarle de casa. Sin embargo, él se defiende alegando que siempre ha trabajado, que tiene su dinero en el banco y que sale lo normal.