Maite Galdeano no aguanta más: “No lo soporto más, regalo a mi hijo”

Maite Galdeano y Cristian Suescun acaban de protagonizar como madre e hijo el reailty de ‘La casa fuerte’ pero parece que los problemas no han acabado entre ellos. Maite siempre le ha reprochado a su hijo que no tenga ni trabajo ni un proyecto de futuro y que salga de fiesta con sus amigos, pero Cristian responde con que tiene una vida normal y, aunque ahora está en parao, siempre ha trabajado.

La situación se ha agravado y Maite ha tomado una decisión: “No aguanto más, no soporto a mi hijo y decido que lo regalo”. Con un enorme cartel anunciando su decisión, nos contaba que aunque sabe que no es muy natural, no tiene otra salida: “No está la cosa para tonterías y lo digo en serio, por lo menos ya está criado, no llora por las noches”.