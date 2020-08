Rompe su silencio el exmarido de Maite Galdeano: “Sofía me tendió una trampa para romper nuestro matrimonio”

Sin embargo la define como “tacaña” y duda de que la relación con su nuevo amor dure mucho porque tiene “un carácter muy fuerte”: “Hay que tener una paciencia que no veas”, nos dice Ugo.

Pero su relación no se rompió por la convivencia ni por una incompatibilidad de caracteres, sucedió en 2011 y fue por una “trampa” que le habría tendido Sofía Suescun, hija de Maite “para joder nuestro matrimonio”.

Él la acusa de querer causar “problemas” entre ellos pero Maite, en plató, nos ha contado que Sofía pilló a Ugo ligando con otras chicas por internet cuando ella no estaba en casa: “Si no hubiera tenido carácter me hubiera chupado la yugular, conmigo vivió como un rey”. Estuvieron juntos seis años, pero solo pasó dos meses casada con él.