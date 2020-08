Cristina Pujol muestra los mensajes privados con Matamoros en los que reconoce su 'affaire' con Sofía Suescun

Cristina Pujol fue la primera en ocupar el corazón de Kiko Matamoros cuando su matrimonio con Makoke acabó. Pese a que ya hace bastante tiempo que lo suyo acabó (y lo cierto es que no duró mucho), ahora Cristina ha decidido sacar a la luz los mensajes privados que se enviaba con el colaborador y que no le dejan en demasiado buen lugar con respecto a temas como su comentado ‘affaire’ con Sofía Suescun o los comienzos con su gran amor, Marta López Álamo .

La catalana ha sacado la artillería pesada para desenmascarar a su expareja y ha contado el motivo por el que ha decidido contar ahora toda la verdad: “He decidido contar todo esto porque me debe un dinero que yo le di y no me ha devuelto, le he avisado”.