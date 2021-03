Belén Esteban, ante el testimonio del exasesor de Bustamante: "La gente se va a enterar de lo que ha pasado Paula"

Ahora, Paula está centrada en su familia, su pareja, su hija, el bebé que espera… y está “muy ilusionada”, con lo que Belén tiene claro que no va a entrar en nada: “Por un parte me alegro porque se va a saber mucho, no por boca de Paula, pero la gente se va a enterar mucho de lo que ha pasado Paula y ella va a tener respeto al padre de su hija y no va a entrar en nada”.