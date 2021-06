Raquel mantuvo una relación de un año y ocho meses con el padre de su hijo

"Él quiso volver y yo no", cuenta

La colaboradora ha agradecido a su hermana el apoyo recibido

Raquel se ha abierto en canal en el plató de 'Sálvame' y ha contado como fue la tormentosa relación que mantuvo con el padre de su hijo, Eduardo Bermejo. "Yo todo lo que he pasado con Eduardo lo he pasado. El que realmente me duele es mi hijo, que es el que lo ha pasado realmente mal. Entre su padre y yo no hay relación. Tuvimos una relación de un año y 8 meses, de altibajos, hubo muchas mujeres hasta que dije ‘hasta aquí", ha comenzado diciendo.

"Le dije, 'mira ha pasado esto tengo 26 años soy una mujer, no soy ninguna cría'. Él quiso volver, y yo no. No ha pasado nunca la pensión, la ha recibido gracias al abuelo paterno. Cuando murió le dejó a Eduardo a cargo, a veces llegaba y otras no", explica.

"Jamás he hablado a mi hijo mal de su padre. Me preguntaba por él y yo le decía que estaba trabajando. Yo nunca le cerré la puerta. Ni a él ni a su familia. No lo veía porque no quería. Decía que o teníamos relaciones o nada", cuenta la colaboradora.