Diego Matamoros no cree que haya tonteo entre su mujer y Kiko Jiménez en 'GH VIP': "Ella sabe que no hay nada"

La especial complicidad de Kiko Jiménez y Estela Grande en ‘GH VIP’ hace saltar todas las alarmas ¿Por qué? Porque ambos tienen pareja. Sofía Suescun e stá “muy dolida”, como así nos ha transmitido Belén Esteban, pero Diego Matamoros no.

Sofía se puso en contacto con él para hablar de lo que están haciendo sus respectivas parejas y aunque Diego vivió un momento de tensión ante el aluvión de vídeos que vio, luego les puso un contexto: “Lo que parecía un tonteo después no, ella sabe que no hay nada, ella no se acerca, lo único que hace es quitarle un poco de comida de la cara en un momento y quien la conoce sabe que es así”.