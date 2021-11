Dinio aseguró que había mantenido relaciones íntimas con Carmen Alcayde y su amiga

Ahora, el exconcursante de 'GH VIP' dice que solo lo hizo con la amiga de la tertuliana

La colaboradora sigue negando la información

Sálvame anunciaba la tarde del 16 de noviembre que el secreto mejor guardado de Carmen Alcayde iba a salir a la luz. El programa emitía una conversación telefónica en al que Dinio aseguraba haber mantenido relaciones sexuales con la colaboradora y con una amiga suya.

"La conozco hace 20 años y lo que me hizo es feo. Vino a hacerme una cámara oculta y lo que me hizo no fue plato de buen gusto. Le di mi amistad, le abrí mi casa, mi local. Me hicieron una cámara oculta y luego me hicieron el amor entre las dos", aseguraba el exconcursante de 'GH VIP 7'.

La tertuliana desmentía esta información en plató. "No quiero una batalla contigo, pero me parece muy sucio lo que has dicho porque sabes que es mentira. No voy a meter a la otra persona. No me has quitado el hambre, estoy comiendo a dos manos. Ahora que soy famosa te viene bien decir que soy una hija de la Gran Bretaña. A mí me mandaron un reportaje. Contigo no destape nada, hablaste del bar de un amigo, si un amigo tuyo hacía determinadas cosas pues lo siento", dejaba claro la colaboradora de 'Sálvame'.

El programa ha vuelto a ponerse en contacto con Dinio, que ha cambiado su versión y mantiene que mantuvo relaciones con la amiga de Alcayde pero dice que ella estaba con un amigo suyo. "Lo que dije lo mantengo. Estaba con las dos en la habitación, estaba yo desnudo en la habitación, pero no me he acostado con Carmen. Yo mantuve relaciones con su amiga, que diga el nombre. Ella que va tan Santa…tampoco se quedo como una estatua. Ella estaba cambiándose de ropa porque estaba con el otro amigo. Manolo Orozco. Estábamos juntos pero casi no revueltos", cuenta.