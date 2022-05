La enemistad entre Jorge Javier Vázquez y Marta Riesco: cuándo empezó y por qué

Sigue Telecinco en DIRECTO

Jorge Javier sobre Marta Riesco: "Es peligrosa, utiliza la misma dialéctica que 'el penas'"

Jorge Javier Vázquez: "Cuando vuelva Ana Rosa, veremos a ver qué pasa con Marta Riesco"

Jorge Javier Vázquez y Marta Riesco se han declarado la guerra. El presentador de 'Sálvame' no soporta a la novia de Antonio David Flores y no se corta un pelo en decir lo que piensa de ella ante una cámara. Por su parte, Marta Riesco suele responder a casi todos los ataques por redes sociales.

Jorge Javier Vázquez le declara la guerra a Marta Riesco

Jorge Javier llama “cenutria” a Marta Riesco y asegura que se está apuntando al carro de Rocío Flores y Antonio David para “catalogar a Rocío Carrasco de loca”, pero “son unos trileros los tres”. “Es una maestra del arte de la post verdad y la fake new porque coge una noticia con posos de verdad y siembra una duda y ese es su propósito. Entiendo estas tretas para un personaje, pero no para una periodista”. Además, ha confesado que considera a Marta Riesco "peligrosa" y que "jamás trabajaría con ella en una redacción porque ensuciaría el ambiente de trabajo y sus compañeros de trabajo la detestan".

Jorge Javier, contra Marta por insinuar que "le acosa"

Marta Riesco se defiende vía redes sociales y Jorge Javier continúa: “Yo no he dicho que te voy a echar, pero cuando venga tu jefa (Ana Rosa) verás, porque a ella no le gustan estas cosas”, añade. Tras esto la advierte: “En Mediaset siempre que hablas hay alguien escuchando. Después de descojonarte conmigo vas a un lugar y dices en tono jocoso que te estás pensando denunciarme por acoso. No empecemos a jugar con estos temas porque igual la gentucilla con la que te juntas te lo tolera, pero, conmigo, estos términos no. No me toques las narices”. Jorge Javier ha terminado abandonando el plató muy enfadado.

Marta Riesco Responde a Jorge Javier Vázquez

La periodista ha respondido al presentador desde la Feria de Abril, donde se encuentra cubriendo el evento. "Tengo problemas de ansiedad, estoy con medicación por todo el acoso mediático que estoy recibiendo", comenzaba explicando la periodista. "Me han cogido a mí como cabeza de turco por mi relación con Antonio David, por miedo a las represalias y a perder mi trabajo me he mantenido al margen, pero ya no puedo más", ha continuado.

Además, ha cargado directamente contra el presentador: "Es increíble que un superior a mí esté diciendo las cosas que está diciendo y diga que mis compañeros me detestan". También le ha querido mandar un mensaje: "Creo que Jorge Javier tiene que ser consciente de lo que ha hecho, tengo una familia que está sufriendo por todas las palabras que me ha dedicado".

El comienzo de la relación entre Marta Riesco y Jorge Javier Vázquez

La primera vez que Marta Riesco y Jorge Javier Vázquez se encontraron en televisión fue a través de una conexión en directo. La periodista estaba cubriendo una noticia en Vitoria-Gateiz y Kike Calleja aprovechó para entrevistarla en directo para 'Sálvame'.

Marta Riesco, en ese momento, había demandado a Anabel Pantoja por unas declaraciones que la periodista considera falsas, por lo que solo accedió a hablar con el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez, de una manera muy simpática y amable: "Con Jorge si hablo", dijo Marta.

El encuentro cara a cara de los protagonistas

Kiko Hernández encontró por los pasillos de Telecinco a Marta Riesco. Inmediatamente, 'Sálvame' conectó en directo con la reportera y Jorge Javier consiguió colarse en el 'refugio' donde se encontraba Marta Riesco para hablar con ella.

El presentador le hizo la pregunta que todos esperaban, la posible boda: "Me gustaría casarme, claro que sí". Jorge Javier quiso saber si ella era consciente de "dónde se estaba metiendo" con esta relación y ella fue rotunda: "Sí sí, lo sé, lo sé".

La entrevista se dio en un tono cordial y distendido. Además, la periodista sacó la cara por Antonio David y lo defendió cuando Jorge Javier se ha referido a él como 'el penas': "No me gusta que le llaméis así, no me gusta que le faltéis el respeto a nadie. Es muy divertido, con que le llaméis por su nombre...". A pesar de la incomodidad de las preguntas, ambos estaban de "buen rollo". Marta Riesco le confesó a Jorge Javier que no había ido a verle a su función por ella misma y no porque su pareja se lo hubiera dicho: "Nunca me ha impedido nada, le llamas 'el penas', ¿cómo voy a ir? Siempre le estás diciendo cosas que cuando quieres a alguien no puede ser".

Jorge Javier analiza las intervenciones de Marta Riesco en televisión

Tras las primera publicaciones en las que se confirmaba la relación entre Antonio David Flores y Marta Riesco, Jorge Javier Vázquez opinó sobre las declaraciones de la periodista en 'El programa de Ana Rosa'. La actitud de Marta Riesco no le gustó nada a Jorge Javier Vázquez, y fue tajante al respecto: “Yo creo que en todos los trabajos la veteranía es un grado. Ella está adquiriendo un estatus que por ahora creo que no le corresponde”.

Jorge Javier también analizó la forma de expresarse de la reportera cuando habla sobre su vida privada: “Utiliza la dialéctica del Penas. Los dos son muy broncos en un plató, atacando, y de una manera muy demagógica”. El presentador ya dio una predicción de futuro: “Marta Riesco no continúa en septiembre en ‘El programa de Ana Rosa’. Este es mi vaticinio”.

Jorge Javier reacciona al regalo que Antonio David le hizo a Marta Riesco por su cumpleaños

Jorge Javier, junto al resto de miembros de la mesa de 'Sálvame' aplaudieron para felicitar a la reportera y reaccionaron ante el regalo de su novio Antonio David: "Hay que ser coñazo y enviarle flores". "Si no trabaja, ¿de dónde lo va a sacar?", se preguntó el presentador cuando Adela comentó cómo es el ramo.

El gran estreno de 'Sálvame' sobre Marta Riesco: las imágenes de la reportera en una conocida serie

‘Sálvame’ proyectó en el cinefórum un superestreno de una película que nunca ha visto la luz. La protagonista era Marta Riesco y se titulaba 'De Miss fea, a yo soy Bea'.

Marta Riesco apareció en la serie ‘Yo soy Bea’ y estas imágenes vieron la luz desde el plató de ‘Sálvame’. El público y los colaboradores disfrutaron de los comienzos en el mundo de la interpretación de Marta Riesco. “Se nota que es una actriz de técnica”, reaccionó Jorge Javier.

La respuesta de Marta Riesco a 'Sálvame': “Esto no hay cuerpo humano que lo aguante”

Tan solo unas horas después del gran estreno ‘De Miss fea, a yo soy Bea’, Marta Riesco reaccionó en sus redes sociales. La periodista comenzó explicando el problema de salud que sufrió de pequeña en uno de sus ojos y terminó suplicando que se la deje en paz. Ha intentado tomarse la fama con humor, pero no lo está consiguiendo: “Esto no hay cuerpo humano que lo aguante”.