Inéditas 'GH VIP 7' | Estela llora cuando Kiko le habla de sus sentimientos: "Nunca he sentido algo así"

‘Sálvame’ ha mostrado unas imágenes inéditas de Kiko Jiménez y Estela Grande durmiendo juntos en ‘GH VIP’ 7’. Pero eso no es todo. El concursante ha dicho delante de su compañera que nunca había sentido nada igual “como con ella” y Estela no ha podido contener las lágrimas: “En verdad no me he parado a pensar el momento en el que te vayas y no vuelvas”, ha confesado mirándole a los ojos.