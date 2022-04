Por otro lado, la exmujer del presentador hace hincapié en que no quiere hablar de la tensa intervención de Pepe Navarro en 'Viva la vida', donde llamó "repugnantes e indignas" a Ivonne Reyes y a Vanesa Martín, "no voy a entrar si perdió los papeles o no, ella también pierde los papeles muchas veces". Además, no duda en defender al padre de sus hijos, "son muchos años atrás y muchas veces uno pierde la paciencia. Tiene todo mi apoyo". No solo eso, no duda en atacar a Ivonne, "hay mujeres buenas y mujeres malas".