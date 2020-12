Las emotivas dedicatorias de Gloria Camila a su hermano José Fernando en sus momentos más difíciles

La polémica entrevista de Michu

“Lo he pasado muy mal, cuando comenzó la pandemia me quedé en paro y las únicas personas que me ayudaron fueron mi familia y José Ortega Cano, que me está ayudando a espaldas de su hija y de Ana María. La gente tiene una opinión sobre Gloria muy lejos de la realidad. La he necesitado y no ha estado ahí. Una vez le pedí 200 euros para comer y le dio igual. Me cortaron el agua y también le dio igual, parece que no le importe que su sobrina de cuatro años no tenga agua”, criticaba disparando sin piedad contra su cuñada.