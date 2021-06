María Lapiedra ha hablado del divorcio del colaborador de 'Sálvame' y del distanciamiento con sus hijos mayores

“No me siento la culpable, si el matrimonio no funcionaba no es culpa mía”, se justifica María Lapiedra

“Es de responsabilidad y ella también tiene una gran responsabilidad en esto”, decía Gustavo González

María Lapiedra lo ha vuelto a hacer. La pareja de Gustavo González ha respondido a las preguntas sobre el distanciamiento del colaborador de ‘Sálvame’ con sus hijos y sus declaraciones han dejado a Gustavo atónito: “Esto es una cuestión de responsabilidad y ella también tiene una gran responsabilidad en esto y si no lo asume, es que no sabe lo que sufro yo”.

Las últimas palabras de María Lapiedra sobre la exmujer de Gustavo González y los hijos de su primer matrimonio generaron la polémica, sin embargo, ella asegura que la relación con el colaborador de ‘Sálvame’ está “muy bien”: “Todo sigue igual”.

Además, María insiste en que no es la responsable de lo que pasó: “Ya sé que la culpa no es mía, porque si te llevas bien con toda la familia menos con unos que no me han querido ni conocer, la culpa no es mía”.

"Gustavo sabe que lo hizo mal"

“No me siento la culpable, si el matrimonio no funcionaba no es culpa mía”, insistía María, añadiendo: “Él se tenía que haber divorciado cuando me dijo que se quería separar no ocho maños más tarde (…) Él sabe que lo hizo mal”.

La situación le duele por lo que afecta su chico y a su hija Mía, pero imagina que a su hija no le gustará saber que no quisieron conocerla. En la actualidad, dos de los hijos de Gustavo la saluda, pero no ha vuelto a ver a los otros dos desde que se conocieron.

María no cree que su relación peligre e insiste en que le ama “con locura” pero Gustavo, tras escucharla, se quedaba “sin palabras”. Ya ha dicho en más de una ocasión que palabras como estas son para él “piedras en el camino” y apuntaba: “No lo entiendo porque vuelvo a repetir lo que necesito es tranquilidad y recordar cosas que puedan ser o no verdad no hay por qué repetirlas 40 veces”.