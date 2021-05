María, a Gustavo: "Parece que no quieres una mujer que trabaje"

Lo más raro de todo es que María nos ha confesado que Gustavo no le ha dicho nada sobre este tema cuando se han visto a solas en casa. En el programa, aseguró que le iba a pedir serias explicaciones a su chica, pero no lo ha hecho. Por eso, ‘Sálvame’ ha recuperado la caravana del amor , para que se sienten cara a cara y se digan todo lo que se tienen que decir.

La conversación ha sido un cruce de reproches, sobre todo por parte de María, que le ha dicho a su novio que ella "no se metió con sus hijos en esa relación", que "la amante no siempre es la mala de la película" y la frase más fuerte: "Yo no soy siempre mala y tus hijos siempre buenos porque a mí ellos me han insultado".