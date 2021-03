‘Sálvame’ daba comienzo con una inesperada conexión desde ‘La Campos móvil’ en pleno centro de Madrid y con una María Teresa muy especial . La doble de la Campos sorprendía a los viandantes y no dudaba en entrevistarles ante la atenta mirada de todos los colaboradores.

Esta especial Campos sorprendía a todos al llegar a plato horas antes del estreno de su nuevo programa, que llega de la mano de una gran polémica política con su primera invitada, Isabel Díaz-Ayuso. De la situación política no quiso mojarse la doble de María Teresa, pero de otro importante tema sí que advirtió: “Si habláis de mis hijas, me voy”.

Con muchas ganas de hablar, María Teresa se sentó en ‘Sálvame’ como una colaboradora más y dio su opinión de todo sin cortarse ni un pelo. Eso sí, la doble de la presentadora se enfadó muchísimo con Kiko Hernández cuando la imitó: “Me voy a hablar con Valdeperas, no me gusta que me imite nadie”.