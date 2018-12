Irene Rosales desvela los verdaderos motivos por los que entra en ‘GH DÚO’

Todos los colaboradores han querido hablar con Irene Rosales , que sigue siendo una gran desconocida para el público a pesar de ser la mujer de alguien tan conocido como Kiko Rivera . De hecho, darse a conocer es otra de las razones por las que los dos entrarán como pareja en GH DÚO y así lo ha dicho:Irene es plenamente consciente de que, al exponerse, el público podrá criticarla abiertamente: “Tengo asumido que, sé dónde me meto. No he ido antes a ningún programa porque, la primera vez que me lo ofrecieron, mi hija Ana tenía tres meses; y, la segunda, me quedé embarazada de Carlota”.