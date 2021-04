Ante las preguntas de la prensa, la hija de Isabel Pantoja asegura que si no se celebra finalmente no será por falta de ganas: “Está todo planeado, es cosa ya de lo que Dios quiera. Hace poco lo han cerrado otra vez, no se sabe…”, decía Isa resignada.

¿Acudirá Isabel Pantoja al enlace?

“Yo he puesto de mi parte”, decía Isa. Sabe que su hermano y su prima, Anabel Pantoja, irán, pero no sabe qué hará la cantante: “Si quiere venir, qué alegría, pero no voy a estar condicionada por esos factores porque es mi día y lo voy a vivir feliz. Cuando ella quiera sabe que puede venir, no tengo problema pero con nadie”.