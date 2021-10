El discurso de Isa Pantoja en la boda de Anabel con 'dardo' a Kiko Rivera incluido: "Hoy necesitabas un poco de nosotros"

Tras el fallecimiento de Doña Ana , Kiko Rivera decidió no asistir a la boda de su prima Anabel Pantoja al no considerar que fuesen momentos para celebrar nada. Con ello, Irene Rosales y sus hijas también abandonaron La Graciosa . La colaboradora de 'Sálvame' aún así decidió continuar con el enlace que ya había cancelado anteriormente hasta en dos ocasiones y se ha casado no solo con la reciente ausencia de su abuela sino también la de su primo.

"No tenía nada preparado. Voy a decir lo que pienso y siento en este momento, que es felicidad. Me da mucha pena porque me hubiera gustado que estuvieran aquí más personas y tú lo sabes. Siempre has hecho mucho por nosotros, siempre has mediado para que la familia esté bien y creo que hoy necesitabas un poco de nosotros porque te lo mereces. Yo estoy aquí para ti y de verdad que me alegro mucho de que por fin vayas a cumplir tu sueño", comenzó Isa Pantoja, con la voz quebrada, en lo que ha sido una clara referencia a todo lo sucedido.