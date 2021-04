Según Miguel Frigenti, Isa Pantoja ha puesto “a los pies de los caballos” a su prima Anabel y Jorge Javier le reprochaba que en algunas ocasiones la ha atacado y no se ha posicionado de su lado: “Cuando tenías que mojarte siempre elegías a los demás y no a ella”, decía el presentador.

"La pusiste pingando"

Sin embargo, Anabel lo negaba, no cree que haya sido dura con su prima y, de todos modos, han acercado posturas. Lo que no recordaba Anabel es el PoliDeluxe que hizo: “La pusiste pingando”; y, una vez más, la colaboradora lo negaba: “Se me pregunta si Isa es cariñosa y cercana la familia, dije que no y eso es lo más grave que dije”.