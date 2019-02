Juani, ex de Jesulín: “Él escuchó a Belén diciéndole a su suegra que le pusiera un detective a su padre”

Juani Marchatne, ex de Jesulín, asegura que sabe qué sucedió antes de que Belén Esteban se fuera de Ambiciones. Afirma que mantuvo una relación con el diestro y que fue él mismo quien le contó que escuchó una conversación entre Belén y su madre que no le gustaba nada: “Escuchó cómo su madre le decía ‘creo que mi marido me está siendo desleal, Belén’ y ella le dijo ‘vamos a poner un detective’, Jesús abrió la puerta y le dijo ‘vas a buscar una ruina en mi casa”.