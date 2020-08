El descuido de Jesús Manuel en el baño: “Han dicho ‘¡Entramos!’ y he salido corriendo”

En lugar de avisarle en voz baja, Marta López le ha dicho a Jesús Manuel Ruiz ante las cámaras de que algo le había pasado en el baño. “¡Se le ha escapado!”, decía muchos pero el colaborador negaba: “Estaba en el servicio y han dicho ‘¡Entramos!’ y he salido corriendo”.

“Cuando he ido luego al baño me lo he encontrado en calzoncillos secando el pantalón”, nos ha contado Rafa Mora partido de risa mientras Nuria Marín cogía el higienizador y limpiaba tanto el pantalón del colaborador como en el cojín.