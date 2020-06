Jesús Molinero estalla tras la entrevista de Elena: "Se calla lo gordo, si te digo por qué no le pasé la pensión un año estalla la bomba"

Tras su paso por 'Supervivientes', Elena ha roto su silencio y ha concedido una demoledora entrevista en la que cuenta, entre otras cosas, que llegó a tener "miedo" al padre de sus hijos. Dice que sus hijos no saben lo que sufrió con él, que escapó de la relación... y el aludido ha estallado.

'Sálvame' nos ha mostrado sus declaraciones en exclusiva y le escuchamos indignado. Quejándose de que lo que ha hecho su expareja es “muy bajuno” y de que no ha dicho “ni una p*** verdad”. Además, en el exclusiva, Elena le pide que pare y que no abra “el melón” pero Jesús la acusa de haber abierto “17 melones” con “auténticas burradas”.

Elena también cuenta que cierto día tuvo que imponerle a Jesús que o se llevaba a sus dos hijos o no se llevaba a ninguno y Jesús no entiende nada: “Qué mi hijo no se quería venir conmigo ¿Cómo es tan sinvergüenza?”