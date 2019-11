El novio de Joao se da cuenta en directo de que le han pillado: tenemos un audio en el que dice que está haciendo “un papel de lo más grande”

“Alberto, me he quedado helada”, ha dicho Carlota Corredera y es que ‘Sálvame’ ha empezado con un avance de un audio que el novio de Joao jamás querría que se hiciera público. En él le escuchamos decir cosas como que está haciendo “un papel de lo más grande”, “encima voy a ganar dinero y voy a hacer platós”. Y hay más, Alberto va mucho más allá en sus pensamientos: “Imagínate que yo me lío con Jorge Javier Vázquez, es una bomba total”.