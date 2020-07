Jorge Javier Vázquez emociona a Belén Esteban con su perdón: "En mi ánimo no estuvo despreciarte ni humillarte"

Se enfrentaron en el regreso de Belén Esteban al 'Deluxe' tras el confinamiento

Belén Esteban ha aceptado su disculpas y le ha confesado: “Yo no te quería ni ver”

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron un agrio enfrentamiento en ‘Sábado Deluxe’. Ella acababa de regresar a plató tras el confinamiento, opinó sobre la gestión política de la crisis del coronavirus, que era contraria a la del presentador y esto, sumado a un par de alusiones personales, acabaron por desatar un conflicto que a punto ha estado de romper su amistad.

‘Sálvame’ hasta les organizó una ‘cumbre de la paz’, pero ninguno de ellos retrocedió y más que paz, firmaron una tensa calma que podía estallar en cualquier momento, ya que nunca volvieron a hablar. Por eso, nadie esperaba lo que iba a pasar, ‘Sálvame’ tenía un secreto del futuro y era la rectificación del presentador.

Jorge Javier cree que hubo mucha gente que intentó “envenenar” y que quiso extrapolarlo a algo general cuando era algo entre ellos. Se siente “orgulloso” de que hayan sido capaces de mantenerse al margen de la “marejada” que se creó a su alrededor: “Nos sacudió mucho y duró mucho”.

“Si no me hubieses importado nada, en ese momento te hubiera pedido perdón y me hubiera dado igual, pero a mí con la gente que me importa necesito mi tiempo para recomponer y pensar”, reflexionaba el presentador. En ese momento, Belén ya estaba emocionada y escuchaba atenta la disculpa de Jorge: “En ningún momento de verdad, en mi ánimo no estuvo despreciarte ni humillarte, pero si te viste así, de verdad te pido mis más sinceras disculpas y espero que me las aceptes”.

“Claro que sí”, respondía Belén, casi llorando: "Me sentí así pero está perdonado, te agradezco que me lo digas”. Quería hablarlo con el presentador para que la discusión no se enquistara como ya les pasó en el pasado y, ya más relajada, bromeaba: “Jo*** es que me echaste una, no me hacías ni p*** caso porque estabas con tus chorbos, te buscaba la mirada y no la encontraba”.