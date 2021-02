Jorge Javier o Belén Esteban ¿Quién crees que tiene razón?

Por si Belén Esteban no tuviera bastante con su tercera guerra mundial con “La José” y la venganza en Rocío Carrasco, su última bronca con Jorge Javier Vázquez se ha convertido en un asunto de interés nacional. Un meme al que dio like María José Campanario hizo estallar un nuevo enfrentamiento entre presentador y copresentadora de ‘Sálvame’. Un enfrentamiento que ha divido a España y ante el que no puedes dejar de posicionarte: ¿Tú de quién eres?