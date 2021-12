Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban vuelven a enzarzarse: “El que me dijiste de no hablar de política fuiste tú”

“No los quiero hacer porque pienso de una manera y estáis ahí dale que te pego, dale que te pego…”, explicaba Belén. “No quieres hablar del Rey, no quieres hablar de política, no quieres hablar de nada”, seguía el presentador. “No, perdona, el que me dijiste de no hablar de política fuiste tú… decidimos todos no hablar. Yo hago lo que me dicen”, comentaba Belén mientras se picaba con Jorge. “Ojo, yo también, yo también”, le contestaba Jorge Javier mientras se levantaban de la mesa. “¡No empecemos!”, espetaba la colaboradora queriendo zanjar el tema.