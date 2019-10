Un comentario de Jesús Manuel Ruiz sobre Teresa Campos y su entrevista en ‘Lecturas’ ha acabado con la paciencia de Jorge Javier Vázquez: “Es curioso que hable Teresa en la revista que en principio…”, decía Jesús Manuel; “por ahí no vayas, lo que no voy a tolerar es que por trabajar en una revista se tire por el suelo a la otra”, le ha respondido el presentador. El colaborador apuntaba que no iba por donde el Jorge Javier creía pero el presentador reiteraba: “Lo has hecho”.