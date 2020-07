Jorge Javier Vázquez, del enfrentamiento con Belén Esteban: "Pasarán los años y ahí nos tendremos el uno al otro"

Tras la discusión, Jorge Javier se aisló para que no le desestabilizaran los comentarios de la gente

"Pasarán los años y ahí nos tendremos el uno al otro"

El encontronazo que Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez tuvieron hace 10 días en ‘Sábado Deluxe’ debido a las críticas de la colaboradora a la gestión política del coronavirus desató la polémica y provocó que mucha gente decidiera posicionarse al lado de uno del otro. Tras cocinar juntos en ‘La última cena’ y acercar posturas (aunque, al parecer, sin resolver todos sus problemas), este miércoles se publica un artículo de Jorge Javier en la revista ‘Lecturas’ en la que escribe sobre el incidente y cuenta cómo lo está viviendo.

El presentador cuenta que, tras protagonizar ese choque, lo que hizo fue aislarse para no enterarse de todo lo que se estaba hablando: “En esos momentos en los que los acontecimientos están tan recientes cualquier comentario, cualquier frase, cualquier mensaje puede desestabilizarte. En esos casos, lo mejor es aislarte, dejar que las cosas se enfríen, no alimentar el enfrentamiento ni buscar aliados entre tus amigos para que acaben dándote la razón. Silencio. Y el cerebro agradece la paz y empieza a ordenarse de una manera natural. Hay examen, pero no dolor. Hay revisión de los hechos, pero sin tortura”, cuenta. Por eso, su plan de día siguiente a la discusión fue aprovechar el buen tiempo y tomar el sol, haciendo caso omiso a todo lo que se estaba diciendo sobre el tema. “Para mí, lo que pasó en el ‘Deluxe’ quedará como una anécdota más en la historia de la relación que me une a Belén desde hace 20 años”, dice Jorge Javier.

La causa de la bronca

Para el presentador, la grave situación por la que ha pasado España debido a la crisis del coronavirus influyó en que la pelea se viera magnificada: “Con unos sentimientos a flor de piel tras hacer frente a una situación tan impredecible como catastrófica, cualquier motivo es bueno para posicionarse y resaltar nuestras diferencias”. También explica que le da “rabia” haber contribuido a aumentar la “crispación con unas maneras equivocadas”, pero que ‘Sálvame’ es un programa que va de la mano con la actualidad y con el día a día, por lo que es difícil “no dejarse salpicar por esos sentimientos tan extremos que está viviendo nuestra sociedad”. A pesar de todo, cree que los presentadores no son máquinas y que no deben tener miedo a mostrar sus emociones, “incluso aquellas de las que no se siente especialmente orgulloso”.

El cocinado en ‘La última cena’

Jorge y Belén fueron compañeros de fogones el pasado viernes en ‘La última cena’ y dejaron de lado sus diferencias. El presentador sabe que puede haber personas que no entiendan la relación que tienen, pero se conocen desde hace 20 años y ya saben todo el uno del otro: “Sé cómo ella va a reaccionar en cada momento, y a ella le pasa lo mismo conmigo. Cuando discutimos el sábado, surgieron los bandos, y yo pensaba: “Madre mía, la gente posicionándose y lo que no sabe es que en una semana nosotros ya habremos pasado página”. Jorge está seguro de que su bronca va a quedar como una pelea más y que no afectará a su relación, aunque seguro que seguirán recordándola: “Belén me reprochará no haberle pedido perdón y me llamará ‘cabronazo’ cada vez que se acuerde del incidente. Yo le contestaré que “amar es no tener que decir nunca lo siento” y ella se cabreará todavía más porque es muy cumplida”.