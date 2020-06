De la lesión de Patiño a las 'campanas del amor': Belén Esteban y Jorge Javier hacen las paces

Belén Esteban se emocionaba casi al instante y es que llevan una semana distanciados. Tras 100 días de confinamiento, la colaboradora regresó al 'Deluxe' pero durante su entrevista hizo un alegato político que Jorge Javier no compartió. Estas diferencias, sumadas a un par de comentarios personales hicieron estallar la tensión y el presentador abandonó la entrevista a medias.

El primer plato de Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban

La repentina lesión de María Patiño

No era más que el primer plato. De segundo había solomillo Wellington, aunque esta receta ha convencido menos a sus compañeros: hay quien no entendía el hojaldre, a quien no le gustaba el jamón...