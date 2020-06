Belén Esteban, tras cocinar con Jorge Javier Vázquez en ‘La última cena’: “Estuvimos bien, en el trabajo tenemos que estar y punto”

Pero ¿Va a haber algún cambio? ¿Supuso esto un punto de inflexión? Belén no quiere decir ni que sí ni que no, solo reconoce que se lo pasó muy bien, “me divertí con él”, pero no tiene nada que decir sobre lo que ocurrió el sábado: “No me arrepiento de nada de lo que dije, igual que creo que él tampoco”.