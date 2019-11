'Sálvame' ha podido saber que un político habría estado enviado mensajes a María Patiño y esto le ha hecho recordar algo a Jorge Javier Vázquez. Entre bromas, el presentador ha confesado que un político le invitaba a comer en el pasado, los colaboradores le preguntaban con qué intención y él respondía: "No lo sé, pero me parecía un poco rara la insistencia". "¿Estaba bueno?", preguntaba alguien y el presentador, entre risas, respondía: "No, por que si no, hubiera ido".