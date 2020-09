Las excusas de José Antonio Avilés a Rosi, una vecina que afirma que le debe 1.750 euros: “De correos me han devuelto el envío”

“Vino a casa y me preguntó si yo quería colaborar en un programa que iba a hacer y le dije que sí”, explica. Pero a la hora de pagar, dice que el exsuperviviente la fue dando largas y nunca recibió el dinero. Rosi dice que no firmó ningún contrato : “Fue verbal, hablado y ya está”.

Para demostrar su versión, Rosi ha proporcionado a ‘Sálvame’ los audios de las excusas que le ponía Avilés para no pagarla. Van desde un “mañana te lo llevo” a “de correos nos han devuelto el envío”. La mujer dice que se siente engañada y que solo quiere lo que le corresponde. “Yo a ese niño le he visto de pequeño, le respeto y no quiero que esto influya en su carrera. Lo que siento es impotencia de que se ha reído y tengo más edad que su mamá. Quiero lo que es mío”, dice Rosi.