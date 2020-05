José Antonio Avilés se ha hecho con un teléfono en Honduras para conseguir información de lo que está sucediendo, según Kike Calleja

“Está muy inquieto y preocupado”, nos ha dicho el reportero de ‘Sálvame’ apuntando que los concursantes de ‘Supervivientes’ no recuperan su teléfono hasta que vuelven del programa. Sin embargo, él se habría hecho con esto número y se habría puesto en contacto con hasta “cinco personas” de su familia, amigos y compañeros de programa.

Kike no ha querido desvelar las identidades para no meterles en problemas pero sí nos ha avanzado algo: “Él ya tiene una estrategia preparada, ha dicho que en plató solo va a contestar acerca del título universitario y solamente quiere hablar de ‘Supervivientes’, de las estafas no quiere pronunciarse”.