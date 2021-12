Alba Carrillo abandona la conexión con 'Ya son las ocho' tras un brutal 'zasca' a Gloria Camila: "Hablo de lo que sé, como de Rocío Carrasco"

Alba Carrillo y Canales han confirmado que son más que amigos

El programa ha recuperado un tuit de Alba criticando a los toreros

Gloria Camila ha defendido la profesión de los toreros

Alba Carrillo ha confirmado que Antonio Canales y ella son algo más que amigos. El programa ha recuperado un tuit en el que la modelo criticaba a los toreros. "Nunca iría a ver una corrida de toros, mi ex marido era súper taurino y nunca he ido, puedo conocer a alguien aunque no sea taurina", se ha defendido la exconcursante de 'GH VIP 7'

"A mí me parece un arte. La gente es poco conocedora del mundo del toro. Ella misma ha dicho que nunca ha ido. Es hablar sin conocer un tema. Para conocer a una persona también tendrás que conocer su profesión y a qué se dedica", ha intervenido Gloria.

"Yo he visto mucho los toros por la televisión cuando era pequeña porque a mi abuelo le gustaban. No es ignorancia. Hablo de lo que no me gusta. Canales ahora mismo es colaborador de televisión", ha explicado Alba.

"¿Esta encerrona qué significa? Tengo total libertad para que no me gusten los toros y no me tenéis porque llamar inculta, si algo me define es que no soy inculta. Me decís que hay que conocer las cosas para poder opinar, igual las conozco y por eso opino, como de Rocío Carrasco, y ya hemos terminado la conexión", ha brotado muy enfadada la maniquí quitándose los auriculares.