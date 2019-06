José Antonio León da el salto a la música: "Paz y Terelu son mis fans más entregadas en 'Sálvame', me han demostrado que la amistad en el medio es real"

"Del equipo, mi Kike Calleja es mi mayor fan ¡Y yo de él!

Canta desde siempre: en un coro rociero, en el de la Iglesia, tuvo su propio grupo y hasta cantó en la tuna

Si algo caracteriza a José Antonio León es su humor y también su arte pero… ¿Está preparado para cambiar el micrófono de reportero por el de cantante? ¿Cómo lo compaginará? El periodista da el salto al mundo de la canción con ‘Detrás de ti’, tema que canta junto al Dr. Bellido, y nosotros le ponemos a prueba. Además, el reportero nos desvela que ya tiene una canción preparada para ‘Sálvame’, nos cuenta quién es su fan más entregado el programa y nos confiesa que ha cantado siempre: desde el coro rociero de su pueblo hasta ¡En la tuna!

No me da miedo nada

¿Qué te da más miedo, un directo a 45 grados en pleno agosto desde Sevilla o cantar en directo en plató?

La verdad es que no me da miedo ¡Nada! Por eso precisamente lo hago. Me preocupa la responsabilidad de hacerlo bien y no defraudar a las personas que cuentan conmigo ya sea un directo, una canción o trabajar de camarero como he hecho toda mi vida.

¿Estás preparado para responder a las preguntas de la prensa en lugar de hacerlas?

Bueno ahora estoy respondiendo a las tuyas ¡Tendrás que contestarte cuando acabe esta entrevista!

¿Con qué colaborador de ‘Sálvame’ harías un dúo?

¡Depende del dúo! Si es un Dúo de cante sería con Lydia Lozano que no entona nada pero al menos lo da todo bailando ¡La tía no para! En todas las actuaciones en el programa ha bailado como nadie, aunque no estaría mal al baile Lydia y Raquel Bollo y Tejado a la guitarra.

¿Quién del equipo es tu fan más entregado?

Pues sin dudarlo Paz Padilla y Terelu me han demostrado que la amistad dentro de este medio es real! Que el cariño es sincero y que cuando se les necesita no dudan ni un segundo. Así que me tienen a fuego para lo que necesiten! No me puedo olvidar de Terelu, de Mila de Patiño, de Gema o de Jorge que en otros proyectos también me han apoyado de una forma o de otra ¡Pero Padilla y Terelu siempre están ahí! Eso de colaboradores, si hablamos de equipo mi Kike Calleja es mi mayor fan y yo de él! Jajajaja

Eres el niño querido de Paz Padilla ¿Qué le cantarías?

Esta pregunta es muy fácil ¡VOY DETRÁS DE TI!

Si tuvieras que hacerle una canción a ‘Sálvame’… ¿Cómo se llamaría?

¡Si tuviera no! Ya está hecha y no tardaremos mucho en sacarlo Doctor Bellido y yo, es más deberían grabarla los colaboradores y así generamos contenido. Ya si vemos que no queda bien al menos nos hemos reído Jajajajajajaja

¿A quién no le cantarías bajo ningún concepto?

Estaría bien en esta respuesta hacer un poquito de ‘Sálvame’ pero mi parte artística como cantante jajajajaja me dice que la música es el mejor medio para destensar así que no podría dejar de cantarle a nadie. Es como si me niego a entrevistar a cualquiera, no sería profesional.

¿Cómo vas a compatibilizar este verano las dos facetas?

Intento darlo todo en cualquier proyecto en el que me embarco así que no tengo duda ninguna que este verano me voy a divertir mucho cantando y trabajando en mi pasión que es el periodismo rosa. Es que el rosa es un color muy bonito! Y no apto para todos los públicos como las camisas rosas!

A los 38 estoy aprendiendo a amar de verdad

¿Cómo surgió esto de la música? ¿Siempre te ha gustado?

Siempre he cantado de una forma o de otra en un coro rociero de mi pueblo, en el coro de la iglesia ¡Ahí creo que duré dos días! Y hasta montamos un grupito en verano que se llamaba con las tres iniciales de los que actuábamos mi amigo Fran, Rosa y yo. Cantábamos en la terraza del bar de mis padres y tuvimos mucho éxito jajaajja ¡También en una tuna!

Empresario y hasta diseñador ¿Qué otras facetas desconocemos de José Antonio León?

Bueno ahora estoy descubriéndome en la faceta de amor, sano valiente y transparente. Beneficia mucho a mi carrera y a mi estado emocional Jajajajaja Aprendiendo a los 38 casi a amar de verdad ¡Que ya me tocaba!

Escucha y compra la canción pinchando aquí.