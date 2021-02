Kiko Hernández, ante la mayoría de edad de la hija de Campanario: "Tiene motivos para estar preocupada ¿Habéis visto sus redes sociales?"

Hernández entiende que su amiga se “cabree” y se moleste por sus palabras, pero recordando que en un juicio que les enfrentó pasaba de la risa al llanto, añadía: “Yo no le daría más trascendencia a todo lo que pueda hacer o decir por los problemas que tiene”.

Recordaba también que María José le desvió las llamadas de su teléfono móvil, algo que cree es propio de una persona “que no está bien”. Además, advierte que le está afectando que en dos meses, su hija mayor cumple la mayoría de edad: “Seguramente le están afectando un montón de cosas”.

“Cuando la mía hizo 18 años yo no estaba acojonada”, respondía Belén Esteban a su compañero, que cree que su hija ha demostrado lo que quiere y lo que no: “Me siento orgullosa de lo que hace mi hija”.

“Tiene motivos para estar aco***”, respondía Kiko Hernández, que preguntaba: “¿Habéis visto sus redes sociales?” Y es que hay cosas que no entiende, como que le siga y le haya aceptado: “Fíjate hasta qué punto yo que he estado demandado por Campanario, su hija me sigue a mí, creo que hay un mal rollo ahí entre hijos y madres y padres”.