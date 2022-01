La decoración no gustó nada ni a los expertos en interiorismo que la han analizado ni a muchos colaboradores de ‘Sálvame’, que la criticaban duramente. Sin embargo, Kiko Hernández les pedía tener memoria: “Yo he estado en casa de mucha gente que ha criticado la mía, el que se haya atrevido a criticar mi casa y yo he estado en su casa, hoy voy a decir a qué huele”.